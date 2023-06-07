Выбраться из Академического общественным транспортом практически невозможно (ФОТО)

Академический снова увяз в пробках. Проблемы не только у автомобилистов, не могут уехать и пассажиры общественного транспорта. И дело не только в строительстве трамвайной линии.

«У меня под окнами остановка, вторая от конечной. И народу очень-очень много, уже к 8:20 были толпы. А это значит, что на следующих остановках, на Шаманова и у ТЦ, в автобус просто не смогут влезть. Соседи в чатах пишут: ехали по де Геннина от Шаманова до Краснолесья около часа», – рассказала местная жительница.

В районных чатах утром обсуждают акцию ГИБДД – полицейские приехали ловить нарушителей, которые выезжают на выделенку и мешают движению автобусов. Свою машину гаишники при этом поставили на выделенку.

Вероятно, в ближайшее время для пассажиров общественного транспорта ситуация только усугубится. К остановкам подходят группы детей из летних лагерей, которые будут пытаться как-то поместиться в автобусы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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