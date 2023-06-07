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Среда, 7 июня 2023, 10:25 мск

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Вынесен приговор автовору, который расстрелял владельца иномарки

Фото СУ СКР по Свердловской области

Свердловский облсуд вынес приговор по делу уроженца Камышлова Анатолия Шишкина – его признали виновным в убийстве с разбоем и хищении документов. Мужчина расстрелял владельца дорогой иномарки, чтобы украсть машину.

Житель Нижнего Тагила в феврале прошлого года продавал свой «Вольво» стоимостью свыше 2,3 млн рублей. С ним связался Шишкин, предложил встретиться. Убийца убедил свою жертву приехать в безлюдное место, на пустырь. Там преступник достал пистолет калибра 9 мм, потребовал от автовладельца выйти из машины, тот отказался, после чего камышловец четыре раза выстрелил в голову мужчины. Затем переместил тело на заднее сиденье, вывез в лесопарк и засыпал снегом. Преступник также забрал из салона телефон, паспорт убитого и документы на продажу машины.

Погибший – инженер, в полицию обратилась его жена, которая рассказала, что муж взял отгул на работе и поехал продавать машину, после чего перестал отвечать на звонки. Иномарку полицейские нашли в Невьянске, и менее чем за сутки вышли на след преступника. «Предполагаемый душегуб созвонился с продавцом и договорился о встрече возле кинотеатра «Родина» в Нижнем Тагиле. В качестве орудия преступления фигурант использовал пистолет «Гроза-021», который значился в федеральном розыске с ноября 2015 года в качестве похищенного в Тюмени. Представители МВД в ходе личного досмотра подозреваемого нашли и изъяли у него сам ствол, а также 18 патронов к нему. Вероятно, любитель дармовых машин даже не думал, что на его след так быстро выйдут полицейские, поэтому от главных вещдоков не избавился», – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, облсуд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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