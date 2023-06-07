В Гарях и Сосьве сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами

Проливные дожди в Свердловской области пока не способствуют улучшению ситуации с лесными пожарами.

По данным департамента информационной политики, за сутки в регионе потушили 22 возгорания на площади 298 га. На утро 7 июня действуют 23 лесных пожара на площади 3363 га. Самая сложная обстановка – в Гаринском районе и Сосьве, где зарегистрировано сразу несколько очагов возгорания. В этих муниципалитетах работает Авиалесоохрана.

По прогнозам синоптиков, сегодня дожди будут идти по всей территории области, за исключением самых северных районов. Осадки распределятся неравномерно и будут кратковременными. Местами возможны грозы. К вечеру циклон начнет покидать территорию Свердловской области, уходя в сторону Западной Сибири. Ночь на 8 июня ожидается прохладной, воздух остынет до +5…+10 °С, а утром вероятно появление туманов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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