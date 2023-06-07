В Екатеринбурге простились с экс-начальником облГИБДД Деминым (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня днем в Новотихвинском монастыре прошло прощание с бывшим начальником областной Госавтоинспекции Юрием Деминым. Проводить его в последний путь пришли несколько сотен человек – друзья, родственники, однокурсники, сослуживцы. В храм Александра Невского, где чин отпевания провел отец Гермоген, приехали депутаты заксобрания Алексей Свалов и Анатолий Никифоров, детский омбудсмен Игорь Мороков, экс-вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко, бывший руководитель пресс-службы областной ГАИ Татьяна Бердникова, и многие другие.

Прощание с Юрием Деминым

После отпевания и прощания гроб с телом Демина отвезли к региональному управлению ГИБДД, чтобы с экс-начальником могли проститься его подчиненные, не сумевшие приехать на церемонию в храм. Похоронят Демина на Широкореченском кладбище.

Напомним, Юрию Алексеевичу было 62 года, он трагически погиб в прошлое воскресенье, сорвавшись с высоты второго этажа у себя на даче.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько

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