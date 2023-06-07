В Екатеринбурге отремонтируют три площадки для выгула собак

В этом году в екатеринбургском парке «Южный» отремонтируют площадку для выгула собак. Сегодня территорию осмотрел глава города Алексей Орлов.

«В Екатеринбурге очень активный и социально ответственный бизнес. Особенно много инициатив приходит сейчас, в преддверии 300-летия города. Одной из них оказалось предложение по ремонту нескольких площадок для выгула собак. Подобных зон в уральской столице не хватает, поэтому при благоустройстве общественных территорий, если позволяет ландшафт, мы обязательно их создаем», – цитирует главу пресс-служба мэрии.

Парк расположен в квартале улиц Академика Шварца – Самоцветного бульвара – Юлиуса Фучика. На территории площадью почти 4,6 гектара расположены детская зона, пространства для занятий спортом и выгула собак.

Кроме парка «Южный», площадки для выгула собак в ближайшее время отремонтируют еще в двух территориях – парке имени Павлика Морозова и парке по улице Чкалова. В перечень работ включены ремонт ограждения площадки, установка урн и лавок, а также снарядов для занятий с животными.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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