Генконсульство Италии изменило правила подачи документов на визу. Что надо знать

Российским несовершеннолетним теперь не будут выдавать шенгенские визы Италии, если у них нет своего паспорта, а есть лишь запись в паспорте одного из родителей. Об этом сообщили в визовом центре Italy VMS со ссылкой на генконсульство страны.

При этом Италия остается одной из немногих стран Евросоюза, которая продолжает выдавать разрешения на въезд, хотя и ужесточила требования к претендентам. Жители Екатеринбурга, которые подают документы на получение итальянского шенгена, рассказывают, что проверка бумаг в визовом центре теперь занимает гораздо больше времени.

«Если раньше, даже еще в прошлом году, можно было управиться со всем достаточно быстро, хотя и проверять стали тщательнее, то сейчас у нас на двоих ушло три часа, смотрели буквально каждую бумажку», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Александра, которая подала документы на визу в конце мая.

Представители туристической отрасли отмечают, что итальянцы часто выдают однократную визу на сроки поездки или мультивизу, но на короткий срок – 45 дней, даже если это не первый итальянский шенген. «Но некоторым везет и дают на полгода, год, чтобы дали больше, я не слышала, да и эти случаи – редкость», – рассказала турагент Елена.

По словам тех, кто занимается сейчас оформлением визы, итальянцы пристально смотрят не только на остаток на счете, который должен быть, по разным данным, не меньше 400 тысяч рублей на человека, но и на траты за последние 3-4 месяца как доказательство платежеспособности.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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