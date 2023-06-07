«Уральские авиалинии» запускают рейс из Екатеринбурга в Казань

С 23 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейс из Екатеринбурга в Казань. Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам. «Все билеты, даже по тарифу «промо», возвратные. Вы можете вернуть деньги за авиабилет, сдав его не позднее, чем за 72 часа до вылета рейса», – рассказали в пресс-службе авиакомпании. В последние годы Казань является одним из самых популярных внутрироссийских направлений у уральских туристов, что неоднократно отмечали турагенты. Жители Екатеринбурга едут в этот город с культурными традициями, чтобы увидеть весь колорит и прочувствовать энергетику славной столицы Республики Татарстан. С другой стороны, жители Казани тоже часто приезжают в Екатеринбург с туристическими и деловыми целями. Билеты по маршруту Екатеринбург – Казань уже в продаже на сайте «Уральских авиалиний», а также в мобильном приложении и в авиакассах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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