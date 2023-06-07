Тагильчанин получил 12 лет колонии за убийство отца-инвалида

Свердловский областной суд вынес приговор 34-летнему жителю Нижнего Тагила Виталию Смирнову, обвиняемому в убийстве своего пожилого отца.

Преступление было совершено в октябре 2022 года. Подсудимый, находясь в своей квартире и будучи пьяным, решил расправиться с 70-летним отцом, который проживал с ним. Мужчина был инвалидом первой группы, имел многочисленные заболевания и не мог самостоятельно себя обслуживать. Смирнов взял кусок провода, обернул его вокруг шеи отца и начал душить. Пожилой человек не мог оказать сыну никакого сопротивления и скончался на месте. По заключению эксперта, мужчина умер от механической асфиксии.

После убийства Смирнов сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подсудимый не стал скрываться с места преступления и вскоре был задержан полицейскими. «Задержанный работал слесарем на одном из градообразующих предприятий. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013-2014 годах», – добавил Горелых.

По данным СК, в ходе допроса обвиняемый утверждал, что совершил убийство родителя из чувства сострадания, так как ему нелегко было видеть, как отец переносит трудности из-за своей инвалидности. Психиатрическая экспертиза показала, что Смирнов вменяем и осознавал свои действия. В суде тагильчанин до последнего настаивал на том, что в момент убийства его отец не был в беспомощном состоянии.

Несмотря на это, Виталий Смирнов был признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Гособвинитель запрашивал для фигуранта наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима. Суд в итоге приговорил Смирнова к 12 годам колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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