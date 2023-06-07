Мэрия: ярмарка выходного дня на площади 1905 года будет последней

Ярмарка выходного дня на площади 1905 года уходит на летние каникулы, сообщили в пресс-службе мэрии. «Последнее в этом сезоне мероприятие состоится в ближайшие выходные, 10 и 11 июня», – отметили там.

Парковка на центральной городской площади будет закрыта в ночь с пятницы на субботу (машины нужно забрать до полуночи), а откроется в 19:00 в воскресенье.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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