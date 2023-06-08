Детская железная дорога вернулась в штатный режим работы после инцидента со сходом вагонов

Детская железная дорога в Екатеринбурге вернулась к работе в нормальном режиме с 8 июня.

Напомним, как рассказал начальник ДЖД Максим Алалыкин, 7 июня 2023 года во время первого рейса два вагона накренились. Подвижной состав управлялся взрослыми сотрудниками, пассажиров в нем не было, никто не пострадал. После этого, уточняет пресс-служба СвЖД, курсирование поездов на малой магистрали в парке Маяковского по техническим причинам было отменено.

Технические службы СвЖД ликвидировали последствия инцидента. Локомотив, вагоны и пути тоже не пострадали. После этого вся инфраструктура прошла дополнительную проверку, ее безопасность подтверждена.

Движение экскурсионных поездов с 8 июня осуществляться в штатном режиме.

Екатеринбург, Елена Васильева

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