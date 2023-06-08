В Екатеринбурге по ночам можно послушать соловьев

Жители Екатеринбурга сообщают, что в город прилетели соловьи. По ночам пение этих птиц можно послушать уже в двух точках города – в Зеленой роще и в Юго-Западном лесопарке в районе Академического. Орнитологи говорят, что наличие соловьев – это важный показатель качества окружающей среды и зеленых насаждений Екатеринбурга.

Как отмечают горожане, соловьиные трели особенно слышны с двух часов ночи. Соловьиные трели состоят из 12 звуков, спицы поют для привлечения противоположного пола в период размножения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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