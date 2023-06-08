Эксперты объяснили вред солнцезащитных кремов

Бьюти-блогеры отказываются от солнцезащитных кремов. По последним веяниям – средства с СПФ (sun protect filter) не только не помогают, но и вредят. В частности, некоторые вещества токсичны и могут проникать в организм, в том числе – в молоко кормящих матерей. Некоторые кремы с СПФ помогают только от одного вида солнечного излучения, делая человека беззащитным перед другими. А некоторые и вовсе отключают адекватное восприятие человеком того, сколько ему можно находиться под солнцем. «Новый День» узнал у специалистов, что они думают про новый тренд.

«По последним исследованиям, СПФ действительно скорее вреден, чем полезен. Посмотрите – даже тем людям, у которых есть онкозаболевания кожи, и им особенно надо защищать ее от ультрафиолета, даже им не назначают кремы с химическими фильтрами, а только механическую защиту – одежду, головные уборы, солнцезащитные очки», – рассказала «Новому Дню» нутрициолог Алия Смирнова.

По ее словам, необходимо контролировать время нахождения под солнцем, использовать механическую защиту от прямых лучей при высоком ультрафиолетовом индексе (как правило, есть в приложениях погоды на смартфонах), а также разбираться с работой внутренних органов, если кожа неадекватно реагирует на солнце. «У организма есть естественные защитные механизмы, и если они не работают, значит, есть какие-то проблемы, в том числе связанные с дефицитами витаминов и минералов», – добавила она.

Впрочем, другие специалисты напоминают, что химическая защита лучше, чем ее полное отсутствие при прочих равных. «Нормальный крем с СПФ ничего плохого не сделает – его местами демонизируют. И уж точно химические фильтры приносят меньше вреда, чем неконтролируемый ультрафиолет», – прокомментировала «Новому Дню» врач-косметолог Дарья Мальцева.

При этом большинство людей неправильно пользуются кремом с СПФ – его втирают, а не наносят на кожу, причем для корректной защиты от солнца на среднестатистического взрослого человека в купальном костюме потребуется 7-8 чайных ложек средства, которое надо наносить каждые 2-3 часа и после контакта с водой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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