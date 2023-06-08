В Свердловской области продолжает гореть более 3000 гектаров леса

В Свердловской области за последние сутки удалось ликвидировать 19 природных пожаров на площади более тысячи гектаров. Потушены очаги в Сосьвинском, Тугулымском городских кругах, в районе Сухого Лога, под Березовским и в Горноуральском городском округе. В лесах работают более 600 человек и около сотни единиц техники.

Однако несмотря на работу людей, дожди и похолодание, леса продолжают гореть. Как уточнили в департаменте информполитики губернатора, к утру сегодняшнего дня действовало 8 природных пожаров на площади 3,4 тысячи гектаров. Из низ локализованы 7 очагов на площади более 3000 гектаров.

Екатеринбург, Марина Иванова

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