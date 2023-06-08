Свердловский избирком переехал в бывшее здание Уставного суда

Избирательная комиссия Свердловской области переехала в старинный особняк на улице Пушкина, 19, рядом с резиденцией губернатора.

Как сообщили в избиркоме, почтовый адрес комиссии останется прежним – Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 (здесь расположен Дом правительства). Телефоны комиссии тоже не изменятся.

Напомним, на Пушкина, 19, раньше располагался Уставный суд Свердловской области. Он прекратил свое существование с 1 июля 2022 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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