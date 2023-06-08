Жители Екатеринбурга заметили в черте города змей

Жители Екатеринбурга заметили змей в черте города, близ жилых домов. Так, например, собачники увидели пресмыкающееся недалеко от березовой рощи на улице Чкалова.

«Змея выползла прямо на тротуар, где ходят люди. Рядом с новой дорогой на Чкалова. Думаю, из березовой рощи приползла. Похожа на ужа, но я не разбираюсь. Люди потом то место стороной обходили», – рассказала жительница района Краснолесья.

В Свердловской области самые распространенные змеи – безобидный уж и ядовитая гадюка. Отличить их можно по глазам и строению черепа: у гадюки зрачки вертикальные, похожие на прорезь, у ужа зрачки круглые, голова у него овальной формы, с желтыми пятнами, а у гадюки треугольная, без пятен, четко отграниченная от туловища. Но в любом случае лучше обходить змею стороной.

При встрече с ядовитой змеей советуют замереть и дать ей возможность уйти. Не стоит делать резких движений, махать руками, и, конечно, не надо брать животное в руки и пытаться играть с ним.

Если змея все же вас укусила, то следует немедленно обратиться за медицинской помощью. В больнице пострадавшим обычно вводят сыворотку с иммуноглобулинами.

Чего нельзя делать в случае укуса змеи.

• Разрезать место укуса крестообразно или вырезать пораженный участок. Порезы случайными предметами (ножами, осколками стекла) приводят к инфекциям, к повреждению вен, сухожилий.

• Прижигать ранку раскаленными на огне предметами, углями от костра, порохом. Ядовитые зубы змей достигают сантиметра в длину, и яд глубоко проникает в мышечную ткань.

• Опасно прижигать место укуса едким калием, азотной, серной и карболовой кислотами или керосином, а также закрывать паутиной и присыпать землей.

• Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает.

• Алкоголь усиливает действие яда и затрудняет его выведение из организма.

Рекомендуется ограничить подвижность пострадавшей конечности и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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