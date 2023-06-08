Стало известно, когда пройдут опрессовки в Академическом

В Академическом в этом году опрессовки могут пройти в один этап. Как рассказали в управляющей компании, АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» будет проводить испытания с 19 по 23 июня, и есть все шансы, что второго этапа не будет.

Сейчас в районе ведется подготовка общедомовых отопительных систем, идет промывка оборудования, контроль измерительных приборов, проверка прочности внутридомовых систем.

Добавим, в большей части Екатеринбурга опрессовки пройдут в четыре этапа, один из них проводится в эти дни. Следующие запланированы на 18-21 июля и 8-11 августа.

Екатеринбург, Марина Иванова

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