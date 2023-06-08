Свердловчане стали на 45% больше смотреть ТВ-программы с мобильных гаджетов

Свердловчане стали гораздо чаще смотреть ТВ-программы с мобильных устройств. По сравнению с прошлым годом рост интернет-трафика на сайты цифровых каналов составил 45%, а за два последних года потребление выросло в 2,5 раза. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 20 интернет-ресурсам. По динамике трафика лидируют информационно-аналитические программы, фильмы и сериалы, включая советские кинокартины на телеканале «МИР».

Динамика составила 20 раз к прошлому году. Свердловчане также активнее стали наблюдать с мобильного телефона за спортом. Объем данных, потраченных на просмотр видео этой тематики на сайте «Матч ТВ», увеличился в 5,5 раз к показателям прошлого года. В 4 раза чаще жители стали загружать с помощью мобильного интернета детский контент с сайта «Карусель». На 45% вырос интерес к сериалам, художественным и документальным фильмам мистического характера, транслируемым на канале «ТВ-3». На треть выше стала активность на площадке «НТВ» и на 15% увеличился интерес к развлекательному контенту «СТС». Остальные ресурсы показали снижение трафика.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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