Трамвай в Академический будет бесшумным

В Екатеринбурге продолжается строительство трамвайных путей из Академического. За оставшиеся два месяца до окончания работ дорожники не только уложат специальные подложки для рельсов, чтобы трамвай был тихим, но и установят специальные защитные экраны вдоль уже застроенных и планируемых кварталов.

«По такой технологии, которая используется при строительстве трамвайных путей в Академическом, возводили трамвайную линию на Макаровском мосту. Комплекс мероприятий, безусловно, дает возможность значительно снизить шумовое воздействие на существующую и планируемую жилую застройку в Академическом районе», – рассказал заместитель генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Бирюлин.

Напомним, трамвайная линия, которая свяжет восьмой район с центром Екатеринбурга, будет заканчиваться станцией в районе Преображенского парка и тянуться до кольца на Волгоградской, где можно будет сделать пересадку. Между ними будет 14 остановок.

Инвестиции в проект составили около 2 млрд 400 млн рублей. Пути возводят с опережением графика на год. Завершение работ запланировано на август 2023 года – к 300-летию Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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