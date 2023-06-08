В Михайловске наконец снесли аварийные здания заброшенной фабрики

В городе Михайловске Нижнесергинского районе снесли аварийные здания бывшей бумажной фабрики.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, строения на улице Фабричной раньше принадлежали ООО «Ассоциация «Регион XXI век». Однако в 2012 году компания прекратила свою деятельность и была исключена из Единого реестра юридических лиц.

Здания находились в аварийном состоянии, была вероятность дальнейшего обрушения отдельных конструкций. Бывшая фабрика не была огорожена, окна и двери – выбиты. В заброшку приходили играть дети.

Несмотря на то, что владельца у зданий не было, местная администрация годами не принимала решения о сносе или консервации объекта.

Прокуратура внесла главе Михайловского муниципального образования представление, по результатам рассмотрения которого здания бывшей бумажной фабрики были снесены.

Михайловск, Елена Владимирова

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