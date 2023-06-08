Звезды спорта и юннаты высадили в прудок-осветлитель в Нижнем Тагиле высшие растения

Экологи ЕВРАЗ НТМК совместно с представителями администрации города, Российского футбольного союза, звездами российского спорта, тагильскими юннатами высадили в прудок-осветлитель комбината на реке Вязовке высшие растения, которые очищают воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба ЕВРАЗа, в прудок-осветлитель высажено 100 корней эйхорнии и 500 кустов пистии. Водные растения выращены воспитанниками нижнетагильской станции юных натуралистов. Это – природные фильтры, которые обогащают воду кислородом, аккумулируют в корнях тяжелые металлы, снижают содержание биогенных элементов, обезвреживают токсичные вещества.

«Более 10 лет мы проводим биологическую очистку воды на прудках-осветлителях с помощью высших водных растений, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. -Благодаря комплексу мероприятий по очистке воды за период 2020-2022 гг. достигнуто снижение массы загрязняющих веществ в воде на 1134 тонны».

«Нижний Тагил – промышленная столица региона, и здесь, конечно, остаются проблемы, однако мы видим, что последнее время происходят значительные изменения в подходе предприятий к экологии. ЕВРАЗ планомерно снижает нагрузку на окружающую среду», – подчеркнул глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Я впервые поучаствовал в подобной акции, это интересно, а главное – такие мероприятия очень важны для природы, экологического благополучия российских городов», – сказал руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности, экс-капитан сборной России по футболу, идейный вдохновитель проекта «Стальная воля» Алексей Смертин.

В акции также приняли участие олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, Кубка Гагарина Павел Дацюк, бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион России Дмитрий Сычёв, вице-президент Паралимпийского комитета России, чемпион Паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин, экологи комбината, воспитанники станции юных натуралистов.

Отметим, что ЕВРАЗ НТМК ежегодно направляет около 10 млн рублей на проекты расширения биоразнообразия в водных объектах Нижнего Тагила.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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