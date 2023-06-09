Пассажирка рейса Екатеринбург – Дубаи пыталась незаконно вывезти рога лося и когти медведя (ФОТО)

В аэропорту Кольцово таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург – Дубаи незаконный груз: пять когтей медведя и два рога лося. Как пояснила женщина, когти медведя и рога лося передали ей знакомые. Она планировала использовать их в интерьере, а также для создания украшений себе и сыну. По словам нарушительницы, с таможенными правилами она не знакома, декларацию не заполняла.

Как сообщили в пресс-службе УТУ, инспекторы отправили находки на экспертизу, которая подтвердила, что исследуемые объекты получены охотничьим путем, у них не было ни маркировки, ни упаковки. Рога лося подвергнуты первичной обработке и зачистке, так же, как и когти. Последние могут принадлежать как бурому, так и гималайскому медведю. «В соответствии с заключением эксперта, обнаруженные в ходе таможенного досмотра когти медведя, в количестве 5 штук попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для вывоза дериватов необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию с представлением в таможенные органы разрешения (сертификата) СИТЕС», – пояснил и.о. начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков. В отношении екатеринбурженки возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»