Глава Минобрнауки РФ посетил стройку бывшей Универсиады в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня с рабочим визитом находится министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Федеральный чиновник в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева посетил стройплощадку будущего студенческого кампуса в Новокольцовском районе. После проведения международного фестиваля университетского спорта (взамен Универсиады) все общежития и административные здания будут переданы УрФУ.

Как сообщили в департаменте информационной политики, Валерию Фалькову показали уже построенные объекты и территорию, где началось возведение учебных корпусов – зданий для институтов радиоэлектроники, экономики и СУНЦ. Также министр побывал в общественном центре университетской деревни, где в будущем откроется электронная библиотека. «Появление такого кампуса – это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидим совершенно другое качество образования, науки и совершенно другой привлекательный университет и город», – заявил Фальков на брифинге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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