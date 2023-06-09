В Свердловской области появится региональный аналог «Госуслуг»

Правительство Свердловской области приняло постановление о создании «регионального центра оптимизации», который поможет жителям получать госуслуги удаленно в круглосуточном режиме. Цифровизация позволит полностью исключить бумажные документы для заявителей услуг.

«Региональный центр оптимизации создается для исполнения поручения президента РФ по поэтапному переходу к предоставлению абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю. При этом человеку не нужно лично присутствовать при подаче документов или получении услуги. Региональный центр поможет оптимизировать как существующие электронные услуги, так и перевести оставшиеся в электронный вид», – пояснил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Согласно федеральной концепции, большинство государственных и муниципальных услуг должны перейти в непрерывный формат до конца 2023 года. Результат оказания услуги должен храниться в электронном виде, быть доступным неограниченное количество времени как для гражданина, так и для органов власти. Также будет проводиться инвентаризация запрашиваемых у заявителя документов, чтобы исключить те, которые можно получить в других органах власти напрямую. Региональный центр оптимизации будет создан на базе МФЦ Свердловской области. «Все эти меры позволят не только полностью перевести большинство услуг в электронный вид, но и сократить сроки предоставления услуг», – сообщили в департаменте информационной политики.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»