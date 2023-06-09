Сегодня – день друзей

Сегодня во всем мире отмечается день друзей. Он создан для того, чтобы каждый, независимо от жизненных обстоятельств, напомнил своим друзьям о том, как они важны и поздравил с этим праздником, сообщается сайт «Календарь праздников». Для кого-то этот день может стать отличным поводом, чтобы собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

Кроме того, по народному календарю, сегодня – День Федора Избосора. В этот день деревенские хозяйки не мели избы, чтобы не навлечь беды. Предки верили, что веник нужно ставить в углу, кверху метелкой, и тогда в доме всегда будут водиться деньги. Также в этот день нельзя ссориться, поскольку «Федора на язык колючая», разнесет по деревне, в какой избе неладно.

Стоит отметить, что с девятого июня принято начинать собирать целебные травы для лекарств.

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