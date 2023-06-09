В лесах Свердловской области начался сезон грибов и земляники

В лесах Свердловской области начался грибной сезон. Любители тихой охоты находят подосиновики и красноголовики, а еще – первые спелые ягоды земляники. Своими находками уральцы хвастаются в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области».

«Пошарил сегодня в двух своих осинниках близ Екб, в одном из них улыбнулась удача. Сначала думал одни разведчики стоят, но насобирал 21 красноголовик», – пишут участники сообщества, добавляя, что в лесу много клещей. «Сегодня и я сезон открыла. 09.06.2023. Арамиль. За 2 часа по лесу 3 грибочка, два червивых в хлам и один красавчик», – сообщают уральцы. О своих находках пишут жители Камышловского района, Верхотурья, Первоуральска. Уже можно найти и первые ягоды земляники, но все-таки большинство куство еще цветет.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области напомнили, что при сборе и приготовлении грибов нужно соблюдать правила, чтобы не отравиться. Первое и главное: не знаешь – не бери. Собирать можно только хорошо знакомые виды грибов. Делать это лучше вдали от дорог и вне населенных пунктов. Используйте для сбора грибов плетёные корзины – так они дольше будут свежими (а ведра и мешки использовать не стоит, так грибы быстро портятся). Срезайте каждый гриб с целой ножкой. Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, промыть и подвергнуть кулинарной обработке. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.

Также в Роспотребнадзоре напоминают, что сезон клещей – в разгаре. Поэтому при походе в лес нужно выбирать светлую одежду с манжетами, а штаны заправлять в сапоги. Сверху нужно нанести репелленты. Каждые 30 минут стоит проводить осмотр.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»