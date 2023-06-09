В Екатеринбурге оштрафовали водителя автобуса, который играл в телефоне за рулем

Госавтоинспекция Екатеринбурга привлекла к ответственности водителя автобуса, который отвлекался на игру в мобильном телефоне прямо во время движения транспорта. Нарушитель работал на маршруте «052».

Беспечного водителя заметил пассажир, снял его на видео и передал запись СМИ. Затем роликом заинтересовались сотрудники ГИБДД. Полицейские установили личность водителя, им оказался 58-летний мужчина. Его оштрафовали на 1500 рублей. «Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к водителям общественного транспорта, помните, что если вы отвлекаетесь на посторонние предметы, ваше внимание значительно уменьшается и риск возникновения ДТП растет. Автоинспекторы обращают внимание на то, что нарушая ПДД, вы подвергаете риску не только себя, но и пассажиров, а также других участников дорожного движения», – говорится в сообщении ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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