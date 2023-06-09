Ученые рассказали, куда делись комары и когда они появятся

В Екатеринбурге почти нет комаров. Ученые объяснили, что этому способствовала жаркая и сухая погода. «Два года сухо, вот и нет их. К тому же в этом году была сухая весна, личинкам негде было развиваться – им нужна стоячая вода. Плюс болота пересыхают, плюс пожары», – сказал заместитель директора по научной работе Ботанического сада УрО РАН, доктор биологических наук Василий Пономарев.

Ученые пообещали, что скоро комары появятся. «Дожди пройдут – будут. Уже есть личинки, так что комары будут, но позже, чем обычно. А еще будет много мошки», – добавил доцент кафедры биологии, химии, экологии УрГПУ, кандидат биологических наук Алексей Данилов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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