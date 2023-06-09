Второй этап опрессовок выявил 4 повреждения на сетях

В Екатеринбурге завершился второй этап опрессовок, который проходил с 5 по 9 июня. Как сообщает пресс-служба ЕТК, в городе выявлено 4 повреждения на магистральных и распределительных сетях. Ремонтные бригады уже приступили к устранению всех дефектов.

Опрессовки проводились без отключения горячего водоснабжения. В компании напомнили, что гидравлические испытания – одно из значимых мероприятий программы подготовки города к зиме. Их цель – выявление слабых мест на теплотрассах с целью оперативного устранения до начала отопительного сезона. Напомним, третий этап опрессовок запланирован 17-21 июля. Он так же пройдет без отключения горячей воды.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»