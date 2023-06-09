Ученые рассказали, откуда на Урале взялись клещи и почему их стало так много

На Урале не было клещей до 1950-х годов. Их завезли сюда с Дальнего Востока – но не со злым умыслом, а по ошибке. «До этого периода клещи – это были типичные обитатели северной тайги. Но в 1950-е в Малый Исток охотничье хозяйство привезло оленей и изюбрей, которые были с клещами. Оттуда и пошел процесс расползания по всей области», – рассказал доцент кафедры биологии, химии, экологии УрГПУ, кандидат биологических наук Алексей Данилов.

Основной переносчик клещей – это мыши, уточнил заместитель директора по научной работе Ботанического сада УрО РАН, доктор биологических наук Василий Пономарев. Кроме того, распространению членистоногих способствуют одичавшие кошки и собаки. Именно из-за них клещей стало так много не только в диких лесах, но и в лесопарковых зонах городов.

Как исправить ситуацию, наука пока не знает. Можно только сократить численность клещей в населенных пунктах. «Нужно грамотно обрабатывать от клещей лесопарки. У нас не совсем корректно это делают. Есть нормативы и сроки обработки – в зависимости от погоды они должны сдвигаться. Когда клещи активны, то уже обрабатывать поздно, надо делать, когда они выходят с зимовки», – объяснил Данилов. К примеру, в этом году первые случаи укусов клещей были зарегистрированы еще в марте. Интересно, что, по мнению ученых, клещи должны быть активны только весной, и в теории они уже могли бы завершить свою «деятельность». Однако, по статистике Роспотребнадзора, кровососущие продолжают нападать на людей и животных, и будут делать это вплоть до первых заморозков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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