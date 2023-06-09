За нарушение противопожарного режима екатеринбуржцев оштрафовали на 200 тысяч

С начала действия особого противопожарного режима в Екатеринбурге составлено 111 протоколов за его нарушение, привлечено к административной ответственности 86 человек, общая сумма наложенных штрафов составила 199 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Перед началом длинных выходных городские власти призывают горожан не забывать о требованиях противопожарного режима и не планировать отдых в городских лесопарках. «Несмотря на то, что прошедшие летние дожди сбили жару конца мая – начала июня, пожароопасная обстановка сохраняется. На территории мегаполиса, как и во всем регионе, продолжает действовать особый противопожарный режим», – подчеркивают в мэрии.

С 5 июня на территории Екатеринбурга зафиксирован один природный пожар – в Шувакишском лесопарке. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание площадью более 7 гектаров. На данный момент в уральской столице действующих пожаров, как и угрозы населенным пунктам и объектам экономики, нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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