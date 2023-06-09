В Екатеринбурге проходит трехдневный фестиваль пианиста-виртуоза Дениса Мацуева (ФОТО)

В Екатеринбурге проходит VIII музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». На открытии Денис Мацуев представил юных талантливых музыкантов, тех, за кем будущее российского исполнительского искусства. «Среди них – победитель Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» и Международного юношеского конкурса пианистов им. С. В. Рахманинова Лев Бакиров, а также учащиеся Уральской специальной музыкальной школы, стипендиаты Межрегиональной благотворительной программы «Новые имена» 2022 года», – рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.

Сегодня в зале филармонии сольная программа – бисы Дениса Мацуева. Закрытие фестиваля состоится завтра. Эту часть известный пианист посвящает своей «второй любви» – джазу. На сцену он выйдет вместе со своими друзьями, известными музыкантами. Это перкуссионист Александр Зингер, контрабасист Андрей Иванов, виолончелист Борислав Струлёв, концертмейстер Оркестра народных инструментов России домристка Екатерина Мочалова.

Также на сцене Свердловской филармонии впервые выступит 15-летняя саксофонистка Софья Тюрина – обладательница Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России», стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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