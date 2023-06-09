В многоквартирных домах на Чкалова-Вонсовского отключили всю воду

В нескольких домах в районе улиц Чкалова и Вонсовского сегодня днем из-за аварийных работ отключили и холодную, и горячую воду. В ближайших магазинах 5-литровых бутылок уже нет.

«Вчера была авария на Амундсена-Вонсовского. «Водоканал» повесил объявление: в связи с провердением аварийно-ремонтных работ будет отключена вода с 15 часов 9 июня и до 10 часов утра или завершения ремонта 10 июня. Воды нет в нескольких жилых комплексах, в каждом из которых – по несколько сотен квартир», – рассказали местные жители.

Жильцам обещали, что будет организован подвоз воды цистернами. Но из ближайших магазинов питьевая вода уже пропала: все скупили. «Новый День» обратился в пресс-службу «Водоканала» за комментарием. Как только он поступит, мы его опубликуем. Добавим, что отключение воды в этом районе – довольно частая история. ГВС и ХВС пропадает несколько раз в год, каждый раз – на несколько дней.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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