Все лесные пожары в Свердловской области локализованы

К вечеру 9 июня специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств смогли локализовать все природные пожары в Свердловской области.

Как сообщили в ДИПе, вечером в регионе действовали два возгорания, в Камышловском и Сосьвинском районах, на общей площади 1120 гектаров.

Борьбу с огнём ведут более 110 человек, привлечено свыше 40 единиц спецтехники.

За сутки в области ликвидированы три лесных пожара на общей площади более 300 гектаров, в том числе в Артемовском, Первоуральске и Пышме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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