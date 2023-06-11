Каждый пятый свердловчанин ревнует к коллегам свою вторую половину

Многие свердловчане ревнуют своих супругов или спутников жизни к их коллегам.

Как показывают исследования, ревность испытывают примерно 15% женщин и 19% мужчин. Сцены при этом устраивают далеко не все: один из трех молчит о своих чувствах. За последние 4 года число ревнивцев снизилось.



В общей сложности 15% женщин ревнуют своего мужа или молодого человека к его коллегам-девушкам, причем каждая девятая (11%) говорит мужчине о своих чувствах, а 4% предпочитают молчать. Чаще всего ревнуют женщины от 35 до 44 лет (в этом возрасте ревность к коллегам испытывают 20%), тогда как после 45 страсти заметно утихают (12%).



Среди мужчин ревнивцев больше: практически каждый пятый (19%) признался, что ревнует свою жену или девушку к ее сослуживцам. Открыто говорить с возлюбленной на эту тему предпочитают 12%, тогда как 7% скрывают свои чувства. Ревность более характерна для молодых мужчин: в возрасте до 34 лет подобные эмоции испытывают 22%, тогда как в старшем возрасте – 15%, сообщает сайт Superjob.ru .

Екатеринбург, Елена Владимирова

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