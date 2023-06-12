Под Артемовским в аварии пострадали пять человек

На трассе под Артемовским столкнулись Toyota RAV4 и Hyundai Creta. В больницу с множественными травмами доставлены пять человек. Единственной, кто не получил серьезных повреждений, оказалась 4-летняя девочка, которая находилась в детском кресле на заднем сиденье.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, авария произошла накануне вечером на 96-м км автодороги Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское. 65-летний водитель Toyota RAV4 ехал со стороны села Покровского в сторону Режа, и на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Hyundai Creta под управлением 29-летнего мужчины. Hyundai двигался по главной дороге, имея преимущественное право проезда перекрестка.

В аварии пострадали пять человек, все госпитализированы в Артемовскую ЦРБ. У водителя Toyota травмы головы и сотрясение головного мозга. У водителя Hyundai множественные переломы стоп, у трех женщин, пассажирок, – травмы головы, сотрясение мозга, у одной – тупая травма живота. К счастью, серьезно не пострадала 4-летняя девочка, которая ехала на заднем сидении Hyundai в детском кресле. В Госавтоинспекции уточнили, что ребенок ехал вместе с отцом и родственниками из Режа в Артемовский.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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