Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 368 га

В Свердловской области продолжают действовать пять пожаров, из них четыре – локализованы. Общая площадь за сутки сократилась на 68% и сегодня составляет 368 га.

«Идет ликвидация пожаров в Гаринском, Ивдельском, Пышминском, Сосьвинском городских округах и в городском округе Первоуральск. Борьбу с огнем ведут более 150 человек, привлечено свыше 30 единиц спецтехники», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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