В Екатеринбурге на улице нашли тела двоих мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

В Екатеринбурге на улице Бардина обнаружили тела двоих мужчин, рядом была лужа крови. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух человек». Личности уже установлены: одному было 38 лет, второму – 21 год.

Как сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков, по факту обнаружения трупов возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц». «По уголовному делу следователями и следователями-криминалистами СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий», – отметил он.

«Сыщики уголовного розыска оперативно установили личности погибших, ими оказались мужчины, 1985 и 2002 г.р. Представители МВД и СКР устанавливают все обстоятельства данного ЧП», – уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»