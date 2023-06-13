Жителям Уралмаша подарили концерт группы «На-На» (ФОТО)

В День России, 12 июня, депутат городской думы Алексей Вихарев организовал для горожан концерт группы «На-На» в честь победы парка «Уралмаш» в рейтинговом голосовании.

«Сегодня мы отмечаем два праздника – День России и день победы нашего любимого парка «Уралмаш», – сказал Алексей Вихарев. – Мы отчаянно боролись за возрождение парка, и мы победили. Более 90 тысяч человек поддержали нас. В единстве наша сила! Спасибо за вашу поддержку!»

Как уже сообщал «Новый День», в этом году летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе победил в конкурсе на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». За него проголосовали свыше 90 тысяч человек – это более 60% от общего числа принявших участие в опросе. Глава города Алексей Орлов пообещал, что масштабная реконструкция начнется в следующем году.

Солисты группы «На-На» рассказали, что, на их взгляд, должно быть в современном городском парке. «В первую очередь – урны, чтобы было чисто. А еще пешеходные дорожки, скамейки, пандусы, танцпол», – отметил Владимир Политов.

Напомним, Алексей Вихарев второй год подряд помогает парку выйти в лидеры голосования в ежегодном конкурсе. Собранная им команда волонтеров несколько месяцев работала на улицах города и на территории самого парка, помогая жителям проголосовать быстро с помощью телефона. Весной при поддержке депутата в парке был проведен субботник.

Летний парк «Уралмаш» был заложен в середине 1930-х годов. Здесь были качели, карусели, колесо обозрения, танцплощадка и летняя эстрада, на которой в разное время выступали Александр Вертинский, Лидия Русланова и Алла Пугачева. В этом году впервые за долгое время в парке снова появилась сцена и зазвучала живая музыка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»