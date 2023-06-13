За сутки площадь пожаров в лесах сократилась с 390 до 54 га

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась почти в семь раз и составляет 54 гектара.

Огнеборцам удалось справиться с тремя крупными возгораниями в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах на площади 343,8 гектара.

Сегодня продолжается тушение трех природных пожаров: в Камышловском районе на площади 24 гектара, в Пышминском районе на площади 23 гектара, в Гаринском районе на площади 7 гектаров.

В тушении заняты более 100 человек, привлечено свыше 20 единиц спецтехники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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