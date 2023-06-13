После заморозков на Урал придет потепление

В Свердловской области минувшей ночью отмечались заморозки до -2 °C. Минимальные ночные температуры были зарегистрированы в Красноуфимске, Нижнем Тагиле, поселках Висим и Шамары. В некоторых районах даже образовывалась тонкая корка льда в утренние часы.

По данным уральской метеослужбы, сегодня днем воздух прогреется до +17°…+22°, погода будет комфортной. В последующие дни рабочей недели ночью ожидается +5°…+10°, днем +20°…+25°.

Но в выходные дни, 17 и 18 июня, в большинстве районов Свердловской области станет прохладнее. Осадков будет мало, небольшой дождь вероятен в основном в северных районах области.

В Екатеринбурге к середине недели потеплеет до +25 градусов. В среду, четверг и пятницу ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. При этом все дни по ночам будет достаточно прохладно – до +10 °C.

В выходные погода поменяется. Станет пасмурно, днем столбики термометров не поднимутся выше +19…+20 градусов. По ночам будет также до +10°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Екатерина Норсеева

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