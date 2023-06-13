Приставы арестовали «Ауди» осужденного, который задолжал банкам 58 млн рублей

Судебные приставы Екатеринбурга в ходе рейда обнаружили «Ауди Q7», владелец которой задолжал банкам 58 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, мужчина был осужден за попытку хищения денежных средств из банкомата и другие кражи со счетов банка в особо крупном размере. В возмещение имущественного ущерба, причиненного банкам, суд вынес решение о взыскании в пользу банковских организаций 58 млн руб.

У должника был автомобиль «Ауди Q7», машину объявили в исполнительский розыск, однако долго не могли найти. Другого имущества у должника зарегистрировано не было, а сам он находится в колонии.

В ходе рейда судебных приставов и ГИБДД на Сибирском тракте автомобиль, принадлежащий должнику, попал в поле зрения «умных» камер. За рулем иномарки был сын должника. Молодой человек пояснил, что сам должник, то есть отец, сейчас «на отдыхе».

Судебные приставы арестовали автомобиль. Машина эвакуирована на специализированную автостоянку для оценки и продажи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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