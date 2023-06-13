Стало известно, где больше всего стобалльников по ЕГЭ

В Свердловской области 50 выпускников школ получили 100 баллов на экзаменах по литературе, географии и химии, сообщили в департаменте информполитики региона. Там уточнили, что в прошлом году стобалльников по итогам первых трех ЕГЭ было вдвое меньше.

Большая часть выпускников с высшим баллом на едином госэкзамене – 30 человек – живут в Екатеринбурге. Остальные 20 – это школьники из Верхней Пышмы, Артемовского, Невьянска, Арамили, Карпинска, Серова, Краснотурьинска, Асбеста, Качканара, Нижнего Тагила, Североуральска, Заречного.

Сегодня выпускники пишут тесты по биологии и иностранным языкам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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