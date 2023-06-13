Спасатели назвали пляжи, пригодные для купания

Только три пляжа в Свердловской области признали безопасными специалисты Государственной инспекции по маломерным судам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, места для массового отдыха оборудованы на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске, на Билимбаевском пруду у дома отдыха «Сосновый Бор» и на Верхне-Сысертском водохранилище у базы отдыха «Прометей». Там есть все необходимое для безопасного купания, дно прошло проверку на отсутствие опасных предметов.

Спасатели напоминают, что купаться можно, только когда вода прогревается до температуры не ниже 18-19 градусов. И только там, где несут дежурство спасатели и медицинские работники. Сотрудники МЧС России категорически не рекомендуют купаться и нырять в незнакомых местах, в том числе на затопленных карьерах, которые представляют большую опасность.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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