Уралец без штанов напал с ножом на соседей

59-летний житель села в Кировградском округе обвиняется в вооруженном нападении на соседей.

В мае этого года он ворвался в дом односельчан и ранил ножом мужчину 1964 г.р. и его жену 1958 г.р. К счастью, раны оказались не смертельными.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых поделился подробностями истории. Он рассказал, что в тот вечер фигурант был пьян и вышел из дома в одном нижнем белье. Его увидела соседка, которая пошутила по этому поводу. Мужчина разозлился, сбегал домой за ножом и пошел выяснять отношения. Пострадали и соседка, и ее муж, который пытался его остановить.

Кировград, Елена Владимирова

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