Академический район на неделю останется без горячей воды из-за опрессовок

В Академическом районе и Краснолесье с 18 часов 17 июня до 8 часов 23 июня будет отключен нагрев ГВС. То есть, из-под крана будет идти только холодная вода.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании», в указанные даты будут проходить гидравлические испытания тепловых сетей. Так как в Академическом районе закрытая схема ГВС, то опрессовки пройдут с ограничением подачи горячей воды. Поскольку район Краснолесье также подключили к закрытой схеме, там тоже отключат горячую воду на время проверки прочности труб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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