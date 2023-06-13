Пилотам «Уральских авиалиний» вручили престижные награды

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» получили государственные награды. Медаль «Заслуженный пилот Российской Федерации» присваивается при достижении 10 тысяч часов безаварийных налетов и за особые заслуги.

«Почетного звания «Заслуженный пилот Российской Федерации» удостоены летный директор авиакомпании Сергей Глазков и начальник инспекции по безопасности полетов Роман Чебров. Церемония награждения состоялась в гербовом зале Министерства транспорта России», – рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Медаль присваивается при достижении 10 тысяч часов безаварийных налетов, за заслуги в освоении современной авиационной техники, высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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