Пенсионер атомного предприятия поехал на море – и стал фигурантом дела о попытке разглашения гостайны

Свердловское управление ФСБ возбудило уголовное дело на пенсионера «Электрохимприбора» – это «закрытое» предприятие в структуре Росатома, которое работает, в свою очередь, в «закрытом» городе Лесном. 55-летний лесничанин, 16 лет проработавший на секретном производстве, поехал в отпуск на море – и попытался пересечь границу России и Абхазии, но был задержан.

Примечательно, что до срока истечения ограничения выезда за рубеж мужчина не дотерпел несколько месяцев. Он смог бы путешествовать уже в апреле этого года, но поехал в Абхазию в январе.

В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч 3 ст. 30, ч. 1 ст. 283.2 УК РФ «(Покушение на выезд из РФ гражданина России, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из РФ заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством». Жителю Лесного грозит до трех лет лишения свободы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»