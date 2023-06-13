От укусов клещей пострадали более 15,5 тысячи свердловчан

С начала весеннего сезона в Свердловской области клещи покусали 15 671 человека, в том числе 2983 детей.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи нападения клещей зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях. Чаще всего это случается в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском, Талицком, Ирбитском, Новолялинском, Рефтинском, Волчанском районах, а также в Карпинске, Дегтярске, Верхотурье, Алапаевске, Таборах, Тугулыме, Тавде.
В Екатеринбурге от клещей пострадали 4993 человека, в том числе 498 детей.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 59 человек, с подозрением на клещевой иксодовый боррелиоз – 176 человек.
Лабораторные исследования показали, что энцефалитом заражены 1,14% клещей, боррелиозом – 40,5%.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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