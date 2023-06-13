На Урале должники за коммуналку лишились квартир

В Екатеринбурге суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, который в составе организованной преступной группы избавлял людей от долгов за коммуналку – но вместе с квартирами. Схема, которую использовали бандиты, была проста: они находили одиноких уральцев, накопивших долги за услуги ЖКХ, убеждали их обменять жилье на квартиры меньшей площади, а разницу направить на погашение задолженности. Однако, соглашаясь на эту схему, люди лишались жилья – его переоформляли на другого человека, а деньги бывшим владельцам не передавали.

За семь лет, с сентября 2011-го по март 2019 года, преступная группа продала квартир на 13,2 млн рублей. Участник ОПГ, о котором идет речь, согласился сотрудничать со следователями – и его дело выделили в отдельное производство. Суд признал его виновным в мошенничестве и кражах в составе группы лиц по предварительному сговору и отправил в колонию общего режима на 6 лет. Кроме того, он должен будет выплатить пострадавшим 5,4 млн рублей – такое решение принял суд по гражданскому иску.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области не смогли уточнить, о скольких пострадавших идет речь и все ли из них обратились с исками о компенсации вреда от действий мошенников-воров.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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