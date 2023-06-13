На статус «Достояние Урала» претендуют Шигирский идол и перевал Дятлова

В Свердловской области начала работу экспертная комиссия, которая составит шорт-лист для конкурса «Достояние Среднего Урала».

Как сообщили в ДИПе, на почетный статус претендуют Уральский государственный академический русский народный хор, волейбольная команда «Уралочка», Уральский добровольческий танковый корпус, Дом Севастьянова, Невьянская наклонная башня, сказы Бажова, наследие Владислава Крапивина, «Коляда-театр», перевал Дятлова, Шигирский идол, Белоярская атомная станция, фарфор Сысерти. Екатеринбург выдвинул Исторический сквер, усадьбу Харитоновых-Расторгуевых, Городок Чекистов, озеро Шарташ, Белую башню.

Всего на конкурс поступило 109 заявок из 39 муниципальных образований. Комиссия выберет из их числа 15 объектов для итогового голосования. Оно состоится на платформе обратной связи портала госуслуг с 1 августа по 1 декабря 2023 года. Победителей конкурса «Достояние Среднего Урала» наградят 17 января 2024 года, в день 90-летия образования Свердловской области.

В прошлом году статус «Достояние Среднего Урала» получили Уралвагонзавод, Ирбитская ярмарка, колокольный завод «Пятков и К», трамвай Волчанска и Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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